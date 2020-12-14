В Академії наук спрогнозували різке зниження кількості хворих на COVID-19 в Україні

“Таблиця демонструє порівняння прогнозних значень кількості нових випадків на період до 28 грудня, обчислених за допомогою двох незалежних моделей — статистичної моделі Facebook Prophet і компартментної моделі SEIR-U. Загалом модель Prophet передбачає дещо стрімкіше згасання, ніж компартментна модель. Слід зазначити, що похибка передбачень значно зростає зі збільшенням інтервалу прогнозування, тому до отриманих результатів необхідно ставитись обережно”, — зазначають фахівці.

Тому, за словами науковців, компартментна модель SEIR-U передбачає, що станом на 28 грудня в країні буде 7552 нових випадки коронавірусу за добу.

Прогнозні значення кількості нових випадків COVID-19 за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet і компартментною моделлю SEIR-U:

Нагадаємо, що згідно прогнозу вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, у середині грудня (11 та 12 грудня) кількість інфікованих COVID-19 на добу мала би зрости до 20 тисяч.