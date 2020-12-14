В Академии наук спрогнозировали резкое снижение количества больных COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ученые рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине сделали прогноз развития заболеваемости COVID-19, согласно которому до конца декабря количество инфицированных в сутки снизится до 2,5 тысяч, по одной из моделей прогнозирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте НАН Украины.
“Таблица демонстрирует сравнение прогнозных значений количества новых случаев в период до 28 декабря, вычисленных с помощью двух независимых моделей — статистической модели Facebook Prophet и компартментной модели SEIR-U. В общем модель Prophet предусматривает несколько стремительнее угасание, чем компартментная модель. Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно”, — отмечают специалисты.
По словам ученых, компартментная модель SEIR-U предусматривает, что по состоянию на 28 декабря в стране будет 7552 новых случая коронавируса в сутки.
Прогнозные значения количества новых случаев COVID-19 по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментной моделью SEIR-U:
Напомним, что согласно прогнозу ученых Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, в середине декабря (11 и 12 декабря) количество инфицированных COVID-19 в сутки должна была вырасти до 20 тысяч.