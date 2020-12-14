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В Академии наук спрогнозировали резкое снижение количества больных COVID-19 в Украине

Киев • УНН

 • 18513 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ученые рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине сделали прогноз развития заболеваемости COVID-19, согласно которому до конца декабря количество инфицированных в сутки снизится до 2,5 тысяч, по одной из моделей прогнозирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте НАН Украины.

В Академии наук спрогнозировали резкое снижение количества больных COVID-19 в Украине

“Таблица демонстрирует сравнение прогнозных значений количества новых случаев в период до 28 декабря, вычисленных с помощью двух независимых моделей — статистической модели Facebook Prophet и компартментной модели SEIR-U. В общем модель Prophet предусматривает несколько стремительнее угасание, чем компартментная модель. Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно”, — отмечают специалисты.

По словам ученых, компартментная модель SEIR-U предусматривает, что по состоянию на 28 декабря в стране будет 7552 новых случая коронавируса в сутки.

Прогнозные значения количества новых случаев COVID-19 по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментной моделью SEIR-U:

Напомним, что согласно прогнозу ученых Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, в середине декабря (11 и 12 декабря) количество инфицированных COVID-19 в сутки должна была вырасти до 20 тысяч.

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