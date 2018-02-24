В Афганістані загинули щонайменше 23 людини в результаті серії атак
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Афганістані сталася серія терактів, в результаті чого щонайменше 23 людини загинули, ще десятки людей було поранено. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Найбільш масштабна з них сталася в західній провінції Фарах - бойовики "Талібану" атакували армійську базу.
"Вчора ввечері велика група бойовиків напала на армійську базу в районі Бала булук в Фарасі. На жаль, ми втратили 18 солдатів, були поранені два солдата, і ми направили в цей район більше підкріплень", - сказав представник Міністерства оборони країни Даулат Вазір.
Внаслідок ще однієї атаки терорист-смертник підірвався поблизу дипломатичного району Кабула під час ранкової години пік, в результаті чого щонайменше три людини загинули, ще п'ятеро поранені. Про це повідомив заступник прес-секретаря міністерства внутрішніх справ насрати Рахімі.
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"Близько 8:30 ранку на контрольно-пропускному пункті був виявлений терорист-смертник, добре одягнений, з краваткою, він підірвав вибухівку, убивши трьох і ще п'ятьох поранивши", - сказав він.
Крім того, в результаті двох інших нападів у суботу в провінції Гільменд через підрив автомобілів загинули щонайменше двоє солдатів і ще більше десятка поранені.
У першому інциденті бойовики використали автомобіль Humvee для нападу на армійську базу в районі Наді. Загинули два солдати і семеро поранені.
Друга атака була здійснена недалеко від поліцейського штабу в місті Лашкаргах. В результаті вибуху отримали поранення семеро людей.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Афганістан в зв'язку зі складною політикою безпеки в країні.