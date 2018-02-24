В Афганистане погибли как минимум 23 человека в результате серии атак

Наиболее масштабная из них произошла в западной провинции Фарах — боевики “Талибана” атаковали армейскую базу.

“Вчера вечером большая группа боевиков напала на армейскую базу в районе Бала Булук в Фарахе. К сожалению, мы потеряли 18 солдат, были ранены два солдата, и мы направили в этот район больше подкреплений”, — сказал представитель Министерства обороны страны Даулат Вазир.

В ходе еще одной атаки террорист-смертник подорвался вблизи дипломатического района Кабула во время утреннего часа пик, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, еще пятеро ранены. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел Насрат Рахими.

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“Около 8:30 утра на контрольно-пропускном пункте был обнаружен террорист-смертник, хорошо одетый с галстуком, он взорвал взрывчатку, убив троих и ранил пятерых других”, — сказал он.

Кроме того, в результате двух других нападений в субботу в провинции Гильменд из-за подрыва автомобилей погибли по меньшей мере двое солдат и еще более десятка ранены.

В первом инциденте боевики использовали автомобиль Humvee для нападения на армейскую базу в районе Нади. Погибли два солдата и семь ранены.

Вторая атака была осуществлена недалеко от полицейского штаба в городе Лашкаргах. В результате взрыва получили ранения семь человек.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан в связи со сложной политикой безопасности в стране.