В Афганістані внаслідок нападу талібів на військову базу загинули десятки солдат

Як зазначає видання, десятки солдатів афганської армії були вбиті внаслідок нападу бойовиків “Талібану” на військову базу за кілька кілометрів від міста Мазарі-Шариф на півночі Афганістану.

За наявними даними, від 20 до 50 військових загинули. Ще понад 30 військових дістали поранення.

Представники афганських збройних сил повідомляють, що кількість жертв може зрости.

За їхніми даними, близько десяти талібів були вдягнені в армійську уніформу та прибули до бази на трьох військових автомобілях.

“Спочатку вони запустили ракету по воротах бази, а згодом напали на мечеть, де молилися військові. Зараз база знову перебуває під контролем афганських сил безпеки. Один з нападників був затриманий”, — наголосили представники афганських збройних сил.

В свою чергу, речник “Талібану” Забіхулла Муджахід заявив, що під час нападу на базу були вбиті понад 100 солдатів урядової армії.

Нагадаємо, 14 квітня, результаті скидання GBU-43 на Афганістан були знищені 36 бойовиків “Ісламської держави”.