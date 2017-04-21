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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37223 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101326 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154368 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115570 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116012 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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В Афганистане в результате нападения талибов на военную базу погибли десятки солдат

В Афганистане в результате нападения талибов на военную базу погибли десятки солдат

Киев  •  УНН

 • 16079 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Боевики "Талибана" совершили нападение на военную базу в Афганистане, в результате чего погибли десятки военнослужащих. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Как отмечает издание, десятки солдат афганской армии были убиты в результате нападения боевиков "Талибана" на военную базу в нескольких километрах от города Мазари-Шариф на севере Афганистана.

По имеющимся данным, от 20 до 50 военных погибли. Еще более 30 военных получили ранения.

Представители афганских вооруженных сил сообщают, что число жертв может возрасти.

По их данным, около десяти талибов были одеты в армейскую униформу и прибыли в базы на трех военных автомобилях.

"Сначала они запустили ракету по воротам базы, а затем напали на мечеть, где молились военные. Сейчас база вновь находится под контролем афганских сил безопасности. Один из нападавших был задержан", - отметили представители афганских вооруженных сил.

В свою очередь, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что во время нападения на базу были убиты более 100 солдат правительственной армии.

Напомним, 14 апреля, результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства".

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