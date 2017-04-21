В Афганистане в результате нападения талибов на военную базу погибли десятки солдат

Как отмечает издание, десятки солдат афганской армии были убиты в результате нападения боевиков "Талибана" на военную базу в нескольких километрах от города Мазари-Шариф на севере Афганистана.

По имеющимся данным, от 20 до 50 военных погибли. Еще более 30 военных получили ранения.

Представители афганских вооруженных сил сообщают, что число жертв может возрасти.

По их данным, около десяти талибов были одеты в армейскую униформу и прибыли в базы на трех военных автомобилях.

"Сначала они запустили ракету по воротам базы, а затем напали на мечеть, где молились военные. Сейчас база вновь находится под контролем афганских сил безопасности. Один из нападавших был задержан", - отметили представители афганских вооруженных сил.

В свою очередь, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что во время нападения на базу были убиты более 100 солдат правительственной армии.

Напомним, 14 апреля, результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства".