В Афганістані вбили журналіста — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Внаслідок стрілянини в східній провінції Афганістану Нангархар загинув журналіст. Про це пише УНН з посиланням на агенство Хіnhua.
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"Журналіст і письменник Сайєд Мароф Саадат разом зі своїми родичами в суботу ввечері їхав седаном по дорозі в 5 -му окрузі Джалалабада, коли озброєні люди відкрили по них вогонь", - анонімно повідомив представник сил безпеки.
Деталі
Син Саадата та водій автомобіля були поранені під час стрілянини, повідомило джерело.
Незалежна афганська медіа-група Комітет з безпеки афганських журналістів (ВАТ) засудила вбивство. Жодна група не взяла на себе відповідальність за стрілянину. За даними джерела, влада "Талібану" розслідує цю справу.
Нагадаємо
В столиці провінції Нангархар на сході Афганістану сталося три вибухи. В результаті події щонайменше три людини загинули і 20 отримали поранення.
Представники талібів кажуть, що їхні сили розпочали операції проти бійців ІДІЛ.