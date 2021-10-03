В Афганистане убили журналиста — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате стрельбы в восточной провинции Афганистана Нангархар погиб журналист. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Хиnhua. — сми
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“Журналист и писатель Сайед Мароф Саадат вместе со своими родственниками в субботу вечером ехал седаном по дороге в 5-м округе Джалалабада, когда вооруженные люди открыли по ним огонь”, — анонимно сообщил представитель сил безопасности.
Детали
Сын Саадат и водитель автомобиля были ранены во время стрельбы, сообщил источник.
Независимая афганская медиа-группа Комитет по безопасности афганских журналистов (ОАО) осудила убийство. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за стрельбу. По данным источника, власти “Талибана” расследует это дело.
Напомним
В столице провинции Нангархар на востоке Афганистана произошло три взрыва . В результате происшествия как минимум три человека погибли и 20 получили ранения.
Представители талибов говорят, что их силыначали операции против бойцов и деловые.