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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112467 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109424 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108262 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Афганистане убили журналиста — СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате стрельбы в восточной провинции Афганистана Нангархар погиб журналист. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Хиnhua. — сми

Цитата

“Журналист и писатель Сайед Мароф Саадат вместе со своими родственниками в субботу вечером ехал седаном по дороге в 5-м округе Джалалабада, когда вооруженные люди открыли по ним огонь”, — анонимно сообщил представитель сил безопасности.

Детали

Сын Саадат и водитель автомобиля были ранены во время стрельбы, сообщил источник.

Независимая афганская медиа-группа Комитет по безопасности афганских журналистов (ОАО) осудила убийство. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за стрельбу. По данным источника, власти “Талибана” расследует это дело.

Напомним

В столице провинции Нангархар на востоке Афганистана произошло три взрыва . В результате происшествия как минимум три человека погибли и 20 получили ранения.

Представители талибов говорят, что их силыначали операции против бойцов и деловые.

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