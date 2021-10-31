В Афганістані таліби застрелили двох людей під час весілля: їм не сподобалася музика

Деталі

Інцидент стався під час спільного весілля - одружилися одразу чотири пари. Наголошується, що місцевий лідер Талібану видав дозвіл на відтворення музики під час церемонії.

Але пізно вночі таліби увірвалися на свято та намагалися розбити аудіо-обладнання. Коли присутні гості почали обурюватись, бойовики відкрили вогонь.

Таліби заявляють, що розслідують інцидент. Представник радикального руху заявив, що двох із трьох бойовиків на даний момент заарештували. Вони заперечують їхню причетність до ісламістського руху.

Групу Ісламської держави, яка виступає проти Талібану, і діє в районі, де сталася ця подія, раніше вже звинувачували в аналогічних інцидентах.

Нагадаємо

7 жовтня стало відомо, що радикальний рух "Талібан", який прийшов до влади в Афганістані, заборонив афганцям використовувати живу музику на весіллях.

Повідомлялося, що у 1996 році таліби зробили те саме і запропонували, щоб на весіллях читали Коран замість музики. Проте цього разу вони не запропонували нічого подібного.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли до Кабулу та протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття.