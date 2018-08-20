В Афганістані таліби взяли в заручники понад сотню людей – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Учасники угруповання "Талібан" зупинили три автобуси на дорозі біля району Хан-Абад на півночі Афганістану та захопили пасажирів у заручники. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Голова ради провінції Кундуз Мухаммад Юсуф Аюбі припускає, що таліби шукали працівників державних органів або силових відомств.
За даними місцевої поліції, пасажири були з провінцій Бадахшан і Тахар, вони прямували до столиці Кабулу. Представники влади вважають, що в заручниках "Талібану" опинилися понад 100 людей, серед них жінки та діти.
Таліби наразі не висували умов звільнення заручників. Зазначається, що територія, де сталося викрадення, знаходиться під їхнім контролем.
Раніше, щонайменше 45 афганських силовиків були вбиті у результаті нападу талібів на військову базу в провінції Баглан на північному сході Афганістану у вівторок ввечері.
Нагадаємо, близько сотні спецназівців ВС Афганістану зникли безвісти в районі Аджрістан провінції Газні на сході країни за минулі два дні.