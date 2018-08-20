В Афганистане талибы взяли в заложники более сотни человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Участники группировки "Талибан" остановили три автобуса на дороге у района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили пассажиров в заложники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Председатель совета провинции Кундуз Мухаммад Юсуф Аюби предполагает, что талибы искали работников государственных органов или силовых ведомств.
По данным местной полиции, пассажиры были из провинций Бадахшан и Тахар, они направлялись в столицу Кабул. Представители власти считают, что в заложниках "Талибана" оказались более 100 человек, среди них женщины и дети.
Талибы пока не выдвигали условий освобождения заложников. Отмечается, что территория, где произошло похищение, находится под их контролем.
Ранее, по меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.
Напомним, около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за прошедшие два дня.