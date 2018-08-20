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В Афганистане талибы взяли в заложники более сотни человек - СМИ

Киев • УНН

 • 9119 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Участники группировки "Талибан" остановили три автобуса на дороге у района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили пассажиров в заложники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Афганистане талибы взяли в заложники более сотни человек - СМИ

Председатель совета провинции Кундуз Мухаммад Юсуф Аюби предполагает, что талибы искали работников государственных органов или силовых ведомств.

По данным местной полиции, пассажиры были из провинций Бадахшан и Тахар, они направлялись в столицу Кабул. Представители власти считают, что в заложниках "Талибана" оказались более 100 человек, среди них женщины и дети.

Талибы пока не выдвигали условий освобождения заложников. Отмечается, что территория, где произошло похищение, находится под их контролем.

Ранее, по меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.

Напомним, около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за прошедшие два дня.

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