В Афганистане талибы взяли в заложники более сотни человек - СМИ

Председатель совета провинции Кундуз Мухаммад Юсуф Аюби предполагает, что талибы искали работников государственных органов или силовых ведомств.



По данным местной полиции, пассажиры были из провинций Бадахшан и Тахар, они направлялись в столицу Кабул. Представители власти считают, что в заложниках "Талибана" оказались более 100 человек, среди них женщины и дети.



Талибы пока не выдвигали условий освобождения заложников. Отмечается, что территория, где произошло похищение, находится под их контролем.



Ранее, по меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.

Напомним, около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за прошедшие два дня.