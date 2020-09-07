В Афганістані ракета влучила в будинок, загинули п'ятеро дітей, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Афганістані в результаті попадання ракети в будинок загинули п'ятеро дітей, ще чотири людини постраждали. Про це пише ТАСС, передає УНН.
“Щонайменше шестеро людей, у тому числі п’ять дітей, загинули в неділю в афганській провінції Нангархар в результаті падіння ракети на житловий будинок”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що за даними місцевої влади, ще чотири людини постраждали.
Як повідомляв УНН, на початку року в Афганістані ракета влучила у вертоліт, який належить авіакомпанії з Республіки Молдова, постраждали громадяни України.