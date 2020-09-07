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В Афганистане ракета попала в дом, погибли пять детей, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Афганистане в результате попадания ракеты в дом погибли пятеро детей, еще четыре человека пострадали. Об этом пишет ТАСС, передает УНН.

В Афганистане ракета попала в дом, погибли пять детей, есть пострадавшие

“По меньшей мере шесть человек, в том числе пять детей, погибли в воскресенье в афганской провинции Нангархар в результате падения ракеты на жилой дом”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что по данным местных властей, еще четыре человека пострадали.

Как сообщал УНН, в начале года в Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий авиакомпании из Республики Молдова, пострадали граждане Украины.

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