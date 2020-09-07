В Афганистане ракета попала в дом, погибли пять детей, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Афганистане в результате попадания ракеты в дом погибли пятеро детей, еще четыре человека пострадали. Об этом пишет ТАСС, передает УНН.
“По меньшей мере шесть человек, в том числе пять детей, погибли в воскресенье в афганской провинции Нангархар в результате падения ракеты на жилой дом”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что по данным местных властей, еще четыре человека пострадали.
Как сообщал УНН, в начале года в Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий авиакомпании из Республики Молдова, пострадали граждане Украины.