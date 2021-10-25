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В Афганістані під час перестрілки в місті Герат загинули 17 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В афганському місті Герат під час перестрілки між бойовиками руху “Талібан” і неназваними озброєними людьми загинули не менше 17 осіб, в тому числі діти. Про це з посиланнями на джерела повідомляє газета Ettela’at-e Rooz, передає УНН.

В Афганістані під час перестрілки в місті Герат загинули 17 людей

Деталі

За даними джерела газети в сфері охорони здоров’я, що серед загиблих сім дітей, три жінки і семеро чоловіків, в тому числі таліби.

Газета також повідомляє, що перестрілка почалася близько 11:40 (13:10 за часом Києва) і тривала понад дві години, використовувалося легке і важке озброєння. Серед противників талібів були прихильники Ісламської держави, додали джерела газети. Видання зазначає, що офіційно це інформація не підтверджена.

За даними місцевої поліції, інцидент стався в районі Тент-Брідж Герата, опір талібам надали чотири людини, їх убили, передає Ettela’at-e Rooz.

Додамо

На початку жовтня афганське агентство Pajhwok повідомило про страту талібами кількох людей, яких звинуватили у співпраці з “Ісламським державою”, в Джелалабаді. За даними агентства, два передбачуваних бойовика було повішено радикалами “Талібану”. Днем раніше невідомі злочинці під’їхали на таксі до автомобіля і відкрили вогонь по людям, що були всередині, загинули три людини, в тому числі місцевий журналіст. За словами місцевих жителів, вбивство скоїли члени “Ісламської держави”.

Нагадаємо

20 жовтня у Кабулі, столиці Афганістану, стався вибух, унаслідок якого поранено двох талібів.

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