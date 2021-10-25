В Афганистане во время перестрелки в городе Герат погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В афганском городе Герат во время перестрелки между боевиками движения "Талибан" и неназванными вооруженными людьми погибли не менее 17 человек, в том числе дети. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ettela'at-e Rooz, передает УНН.
Детали
По данным источника газеты в сфере здравоохранения, среди погибших семь детей, три женщины и семь мужчин, в том числе талибы.
Газета также сообщает, что перестрелка началась около 11:40 (13:10 по времени Киева) и продолжалась более 2 часов, использовалось легкое и тяжелое вооружение. Среди противников талибов были сторонники Исламского государства, добавили источники газеты. Издание отмечает, что официально эта информация не подтверждена.
По данным местной полиции, инцидент произошел в районе Тент-Бридж Герата, сопротивление талибам оказали четыре человека, их убили, передает Ettela’at-e Rooz.
Добавим
В начале октября афганское агентство Pajhwok сообщило о казни талибами нескольких человек, которых обвинили в сотрудничестве с “Исламским государством”, в Джелалабаде. По данным агентства, два предполагаемых боевика были повешены радикалами “Талибана”. Днем ранее неизвестные преступники подъехали на такси к автомобилю и открыли огонь по людям, которые были внутри, погибли три человека, в том числе местный журналист. По словам местных жителей, убийство совершили члены “Исламского государства”.
Напомним
20 октября в Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв, в результате которого ранения двух талибов.