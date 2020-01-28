В Афганістані 10 поліцейських загинули під час нападу бойовиків - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Щонайменше 10 співробітників правоохоронних органів загинули в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан" в північно-східній афганській провінції Баглан. Про це повідомляє у вівторок агентство Ariana News, передає УНН.
Згідно з інформацією видання, бойовики напали на контрольно-пропускний пункт на одному з шосе.
Наразі даних про ліквідацію терористів не надходила.
Раніше, 27 січня, екстремістське угруповання “Талібан” заявило, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані. Пізніше військові США підтвердили факт авіакатастрофи в Афганістані.