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В Афганістані 10 поліцейських загинули під час нападу бойовиків - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Щонайменше 10 співробітників правоохоронних органів загинули в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан" в північно-східній афганській провінції Баглан. Про це повідомляє у вівторок агентство Ariana News, передає УНН.

В Афганістані 10 поліцейських загинули під час нападу бойовиків - ЗМІ

Згідно з інформацією видання, бойовики напали на контрольно-пропускний пункт на одному з шосе.

Наразі даних про ліквідацію терористів не надходила.

Раніше, 27 січня, екстремістське угруповання “Талібан” заявило, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані. Пізніше військові США підтвердили факт авіакатастрофи в Афганістані.

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