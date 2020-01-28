В Афганистане 10 полицейских погибли при нападении боевиков - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. По меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов погибли в результате нападения боевиков радикального движения “Талибан” в северо-восточной афганской провинции Баглан. Об этом сообщает во вторник агентство Ariana News, передает УНН.
Согласно информации издания, боевики напали на контрольно-пропускной пункт на одном из шоссе.
Сейчас данных о ликвидации террористов не поступала.
Ранее, 27 января, экстремистская группировка “Талибан” заявило, что сбило американский военный самолет над провинцией Газни в Афганистане. Позже военные США подтвердили факт авиакатастрофы в Афганистане.