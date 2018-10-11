В аеропорту Ярославського відкрився AGROPORT-2018

Як відомо, AGROPORT вперше був проведений в Харкові в 2015 році за сприяння групи DCH Олександра Ярославського та обласної влади, а також за підтримки Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO).

У нинішньому році в церемонії відкриття форуму взяли участь заступник міністра агрополітики Віктор Шеремета, перший заступник голови Харківської обладміністрації Марк Беккер, віце-президент DCH Олена Дерев’янко, координатор програм FAO в Україні Михайло Малков.

Віктор Шеремета зазначив, що AGROPORT є одним з найбільш успішних прикладів реалізації приватно-державного партнерства в харківському регіоні.

Потім Марк Беккер висловив упевненість, що AGROPORT сприятиме вирішенню проблем сільського господарства Харківської області. За його словами, у Харківській області в січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року сільгоспвиробництво зросло на 3%. Марк Беккер зазначив, що тваринництво, яке також вперше за останні роки продемонструвало зростання обсягів, в Харківській області може вивести сільгоспвиробництво на рівень продукції з високою доданою вартістю.

Олена Дерев’янко зазначила, що група DCH піклується про те, щоб Харків і Україна “мали якнайкращий вигляд на економічній та інвестиційній карті світу”.

“Коли ми взялися за аеропорт, ми бачили свою мету не тільки в тому, щоб Харківщина отримала право прийняти матчі Євро-2012. Головна ідея полягала в тому, щоб „прорубати вікно“ в світ і дати можливість регіону глибше інтегруватися в систему міжнародних економічних зв’язків. Сьогодні Міжнародний аеропорт „Харків“ — не тільки сучасний і ефективний інфраструктурний комплекс, але і потужна площадка для ділового спілкування. Це і AGROPORT, який традиційно проводиться на базі DCH (аеропорту, Харківського тракторного заводу), і потужні презентаційні заходи глобальних автомобільних брендів, і багато іншого. І, звичайно, AGROPORT — прекрасна можливість для просування продукції ХТЗ, над модернізацією і відновленням ринкових позицій якої зараз працює команда заводу”, — сказала Дерев’янко.

У свою чергу Михайло Малков додав, що FAO бере участь в харківському AGROPORT вже п’ятий рік поспіль. За його словами, Харків — один із стратегічних регіонів FAO в Україні, а Харківська область є однією з головних майданчиків боротьби з деградацією ґрунтів.

Довідка. AGROPORT проводиться в Україні з 2015 року. Тематика заходу традиційно відповідає пріоритетам FAO. Географія форуму за 5 років його історії істотно розширилася, і нині охоплює всі метарегіони України. У 2018 році площа виставкових площ і конференц-залів AGROPORT в Харкові становить більше 25 тис. кв.м., включаючи територію вантажного терміналу. Очікується більше 7000 відвідувачів. Основні тематики виставки: сільгосптехніка, насінництво, агрохімія, рибництво, ягідництво, тепличне господарство, садівництво, тваринництво, птахівництво, бджільництво, зберігання і переробка, фасування і послуги з супроводу агробізнесу. В рамках AGROPORT також відбудеться День поля, партнером якого є Харківський тракторний завод групи DCH.

Міжнародний аеропорт “Харків”, поряд з іншими об’єктами інфраструктури міста, був реконструйований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки “першої столиці” до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становив понад 107 млн ​​дол. доларів. На базі Міжнародного аеропорту “Харків” регулярно проводяться різні ділові, світські і розважальні заходи, на яких представлені провідні світові бренди.