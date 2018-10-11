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В аэропорту Ярославского открылся AGROPORT-2018

В аэропорту Ярославского открылся AGROPORT-2018

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Харькове 11-13 октября на базе международного аэропорта проходит очередной AGROPORT - агропромышленный форум, уже в течение 5 лет традиционно собирающий участников со всей Украины, передает УНН.

Как известно, AGROPORT впервые был проведен в Харькове в 2015 г. при содействии группы DCH Александра Ярославского и областной власти, а также при поддержке Всемирной продовольственной организации ООН (FAO).

В нынешнем году в церемонии открытия форума приняли участие заместитель министра агрополитики Виктор Шеремета, первый заместитель председателя Харьковской обладминистрации Марк Беккер, вице-президент DCH Елена Деревянко, координатор программ FAO в Украине Михаил Малков.

Виктор Шеремета отметил, что AGROPORT является одним из наиболее успешных примеров реализации частно-государственного партнерства в Харьковском регионе.

Затем Марк Беккер выразил уверенность, что AGROPORT будет способствовать решению проблем сельского хозяйства Харьковской области. По его словам, в Харьковской области в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сельхозпроизводство выросло на 3%. Марк Беккер отметил, что животноводство, которое также впервые за последние годы продемонстрировало рост объемов, в Харьковской области может вывести сельхозпроизводство на уровень продукции с высокой добавленной стоимостью.

Елена Деревянко отметила, что группа DCH заботится о том, чтобы Харьков и Украина “как можно лучше выглядели на экономической и инвестиционной карте мира”.

“Когда мы взялись за аэропорт, мы видели свою цель не только в том, чтобы Харьковщина получила право принять матчи Евро-2012. Главная идея заключалась в том, чтобы „прорубить окно“ в мир и дать возможность региону глубже интегрироваться в систему международных экономических связей. Сегодня Международный аэропорт „Харьков“ — не только современный и эффективный инфраструктурный комплекс, но и мощная площадка для делового общения. Это и AGROPORT, который традиционно проводится на базе DCH (аэропорта, Харьковского тракторного завода), и мощные презентационные мероприятия глобальных автомобильных брендов, и многое другое. И, конечно, AGROPORT — прекрасная возможность для продвижения продукции ХТЗ, над модернизацией и восстановлением рыночных позицией которой сейчас работает команда завода”, — сказала Деревянко.

В свою очередь Михаил Малков добавил, что FAO учувствует в харьковском AGROPORT уже пятый год подряд. По его словам, Харьков — один из стратегических регионов FAO в Украине, а Харьковская область является одной из главных площадок по борьбе с деградацией почв.

Справка. AGROPORT проводится в Украине с 2015 года. Тематика мероприятия традиционно соответствует приоритетам FAO. География форума за 5 лет его истории существенно расширилась, и ныне охватывает все метарегионы Украины. В 2018 г. площадь выставочных площадей и конференц-залов AGROPORT в Харькове составляет более 25 тыс. кв.м., включая территорию грузового терминала. Ожидается более 7000 посетителей. Основные тематики выставки: сельхозтехника, семеноводство, агрохимия, рыбоводство, ягодоводство, тепличное хозяйство, садоводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, хранение и переработка, фасовка и услуги по сопровождению агробизнеса. В рамках AGROPORT также состоится День поля, партнером которого является Харьковский тракторный завод группы DCH.

Международный аэропорт “Харьков”, наряду с другими объектами инфраструктуры города, был реконструирован группой DCH Александра Ярославского в рамках подготовки “первой столицы” к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долл. долларов. На базе Международного аэропорта “Харьков” регулярно проводятся различные деловые, светские и развлекательные мероприятия, на которых представлены ведущие мировые бренды.

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