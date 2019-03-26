В аеропорту Туреччини поліцейські влаштували стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Туреччині в аеропорту Кайсері поліцейські почали стрілянину, внаслідок якої обидва отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Повідомляється, що між двома поліцейськими виникла сварка, і вони почали стріляти один в одного. Інцидент стався в зоні внутрішніх рейсів аеропорту Кайсері у центральній частині Туреччини.
Поранених поліцейських доставили в лікарню.
Нагадаємо, у Китаї невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули п’ятеро людей.