В аэропорту Турции полицейские устроили стрельбу

Сообщается, что между двумя полицейскими возникла ссора, и они начали стрелять друг в друга. Инцидент произошел в зоне внутренних рейсов аэропорта Кайсери в центральной части Турции.

Раненых полицейских доставили в больницу.

Напомним, в Китае неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек.