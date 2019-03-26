В аэропорту Турции полицейские устроили стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Турции в аэропорту Кайсери полицейские начали стрельбу, в результате которой оба получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Сообщается, что между двумя полицейскими возникла ссора, и они начали стрелять друг в друга. Инцидент произошел в зоне внутренних рейсов аэропорта Кайсери в центральной части Турции.
Раненых полицейских доставили в больницу.
Напомним, в Китае неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек.