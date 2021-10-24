В аеропорту Тенеріфе два літаки уникнули зіткнення

Деталі

Інцидент стався в суботу з лайнером, який повинен був вилетіти у Мадрид. Як уточнила авіакомпанія, літак “був змушений перервати зліт, коли перебував на злітно-посадковій смузі за наказом диспетчерської вишки”.

“Під час цього маневру протягом усього часу дотримувалася техніка безпеки і виконувалися інструкції диспетчерів, які з огляду на посадку іншого літака запросили перервати зліт”, — уточнив перевізник. За його інформацією, слідом за цим літак повернувся на стоянку для дозаправки і виконання інших процедур, а потім вилетів у пункт призначення.

Як зазначила радіостанція Cadena COPE, друге повітряне судно, яке мало приземлитися на Тенеріфе, належало авіакомпанії Air Europa та прибуло з Мадрида. Літак Iberia знаходився посеред злітно-посадкової смуги і вже був готовий злетіти. Капітан повітряного судна пояснив пасажирам, що був змушений перервати маневр, тому що інший літак почав заходити на посадку на тій же злітно-посадковій смузі, тому в разі зльоту “два літаки зіткнулися б в повітрі”.

Доповнення

У 1977 році в цьому аеропорту Тенеріфе сталася найбільша за кількістю загиблих катастрофа за всю історію цивільної авіації. Тоді на злітній смузі зіткнулися два авіалайнери. В результаті загинули 583 людини.