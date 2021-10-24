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В аэропорту Тенерифе два самолета избежали столкновения

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Пассажирский самолет авиакомпании Iberia Express был вынужден прервать взлет в аэропорту испанского острова Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) из-за приземления другого воздушного судна. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе перевозчика, пишет УНН.

В аэропорту Тенерифе два самолета избежали столкновения

Детали

Инцидент произошел в субботу с лайнером, который должен был вылететь в Мадрид. Как уточнила авиакомпания, самолет “был вынужден прервать взлет, когда находился на взлетно-посадочной полосе по приказу диспетчерской вышки”.

“Во время этого маневра на протяжении всего времени соблюдалась техника безопасности и выполнялись инструкции диспетчеров, которые ввиду посадки другого самолета запросили прервать взлет”, — уточнил перевозчик. По его информации, вслед за этим самолет вернулся на стоянку для дозаправки и выполнения других процедур, а затем вылетел в пункт назначения.

Как отметила радиостанция Cadena COPE, второе воздушное судно, которое должно было приземлиться на Тенерифе, принадлежало авиакомпании Air Europa и прибыло из Мадрида. Самолет Iberia находился посреди взлетно-посадочной полосы и уже был готов взлететь. Капитан воздушного судна объяснил пассажирам, что был вынужден прервать маневр, потому что другой самолет начал заходить на посадку на той же взлетно-посадочной полосе, поэтому в случае взлета “два самолета столкнулись бы в воздухе”.

Дополнение

В 1977 году в этом аэропорту Тенерифе произошла крупнейшая по числу погибших катастрофа за всю историю гражданской авиации. Тогда на взлетной полосе столкнулись два авиалайнера. В результате погибли 583 человека.

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