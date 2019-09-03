В аеропорту Шереметьєво зіткнулися літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі в аеропорту Москви "Шереметьєво", проводиться евакуація пасажирів. Про це повідомило у вівторок агентству ТАСС джерело в авіаційних службах, передає УНН.
"Щойно в Шереметьєво на злітно-посадкової [смузі] зіткнулися два літаки. Пасажирів зараз евакуюють, лайнери оглядають техніки. Інформації про постраждалих немає", - повідомив співрозмовник агентства.
Як уточнило джерело, літаки авіакомпаній Royal Flight і "Аерофлот" при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній.
Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.
"Зараз пасажири евакуйовані, їх пересадять на інший борт, після чого він вилетить", - додав він.
У той же час користувачі соцмереж відобразили і опублікували фото і відео зіткнення.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що російський штурмовик Су-25УБ розбився на Північному Кавказі.