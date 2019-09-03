В аэропорту Шереметьево столкнулись самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Москвы "Шереметьево", проводится эвакуация пассажиров. Об этом сообщил во вторник агентству ТАСС источник в авиационных службах, передает УНН.
"Только что в Шереметьево на взлетно-посадочной [полосе] столкнулись два самолета. Пассажиров сейчас эвакуируют, лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнил источник, самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной.
Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами.
"Сейчас пассажиры эвакуированы, их пересадят на другой борт, после чего он вылетит", - добавил он.
В то же время пользователи соцсетей запечатлели и опубликовали фото и видео столкновения.
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