В аеропорту Нью-Йорка у літаку перед зльотом загорівся двигун
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку загорівся двигун літака авіакомпанії Argentina Airlines, внаслідок чого було скасовано декілька рейсів. Про це з посиланням на представника аеропорту повідомляє видання New York Post, передає УНН.
Як зазначає видання, представник аеропорту повідомив, що літак повинен був направлятися в Буенос-Айрес, проте сталась невелике загоряння двигуна незадовго до зльоту.
Також наголошується, що в літаку ще не було пасажирів, ніхто не постраждав, а спалах погасили.
Видання повідомляє, що наразі невідомо причину пожежі.
Нагадаємо, літак, що здійснював рейс з Х’юстона у Франкфурті-на-Майні, екстрено сів в аеропорту Нью-Йорка після повідомлення про бомбу на борту.