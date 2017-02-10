В аэропорту Нью-Йорка в самолете перед взлетом загорелся двигатель

Как отмечает издание, представитель аэропорта сообщил, что самолет должен был направляться в Буэнос-Айрес, однако произошло небольшое возгорание двигателя незадолго до взлета.

Также отмечается, что в самолете еще не было пассажиров, никто не пострадал, а вспышку погасили.

Издание сообщает, что пока неизвестно причину пожара.

Напомним, самолет, совершавший рейс из Хьюстона во Франкфурте-на-Майне, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка после сообщения о бомбе на борту.