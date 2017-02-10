В аэропорту Нью-Йорка в самолете перед взлетом загорелся двигатель
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке загорелся двигатель самолета авиакомпании Argentina Airlines, в результате чего были отменены несколько рейсов. Об этом со ссылкой на представителя аэропорта сообщает издание New York Post, передает УНН.
Как отмечает издание, представитель аэропорта сообщил, что самолет должен был направляться в Буэнос-Айрес, однако произошло небольшое возгорание двигателя незадолго до взлета.
Также отмечается, что в самолете еще не было пассажиров, никто не пострадал, а вспышку погасили.
Издание сообщает, что пока неизвестно причину пожара.
Напомним, самолет, совершавший рейс из Хьюстона во Франкфурте-на-Майне, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка после сообщения о бомбе на борту.