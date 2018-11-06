В аеропорту “Львів” посилили охорону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вже другий день поспіль правопорядок на території Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького забезпечують спільні наряди правоохоронців, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
За інформацією видання, до складу спільних нарядів входять працівники Залізничного відділу поліції, співробітники управління протидії наркозлочинності та кінологічного центру Головного управління Нацполіції у Львівській області.
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Правоохоронці разом із спеціально навченим собакою мають важливе завдання – виявляти пасажирів, які намагаються ввезти на територію нашої держави наркотичні чи інші заборонені речовини.
Нагадаємо, біля аеропорту "Бориспіль" затримали українця з 5,5 кг кокаїну з Панами.