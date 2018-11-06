В аэропорту "Львов" усилили охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Уже второй день подряд правопорядок на территории Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспечивают совместные наряды полиции, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, в состав совместных нарядов входят работники Железнодорожного отдела полиции, сотрудники управления противодействия наркопреступности и кинологического центра Главного управления Нацполиции во Львовской области.
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Правоохранители вместе со специально обученной собакой имеют важную задачу - выявлять пассажиров, которые пытаются ввезти на территорию нашего государства наркотические или другие запрещенные вещества.
Напомним, возле аэропорта "Борисполь" задержали украинца с 5,5 кг кокаина из Панамы.