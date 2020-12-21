В аеропорту Франкфурта пошкодження отримав літак "Уральських авіаліній"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Літак авіакомпанії “Уральські авіалінії” отримав пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це ТАСС повідомили в пресслужбі перевізника в понеділок, пише УНН.
“Інцидент мав місце напередодні, 20 грудня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Після прибуття на стоянку в процесі обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків. Ступінь ушкоджень в даний момент оцінюється технічним персоналом”, — повідомили в прес-службі.
Там уточнили, що пошкоджений борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було.
Нагадаємо, в аеропорту Лас-Вегаса чоловік проник на злітну смугу і заліз на крило авіалайнера.