В аэропорту Франкфурта повреждения получил самолет "Уральских авиалиний"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Самолет авиакомпании “Уральские авиалинии” получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, пишет УНН.
“Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом”, — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.
Напомним, в аэропорту Лас-Вегаса мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера.