В аэропорту Франкфурта повреждения получил самолет "Уральских авиалиний"

“Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом”, — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.

Напомним, в аэропорту Лас-Вегаса мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера.