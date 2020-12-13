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В аеропорту Лас-Вегаса чоловік проник на злітну смугу та заліз на крило авіалайнера

В аеропорту Лас-Вегаса чоловік проник на злітну смугу та заліз на крило авіалайнера

Київ • УНН

 • 15423 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Лас-Вегасі поліція затримала чоловіка, який в аеропорту забрався на крило літака. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника аеропорту, пише УНН.

На відео, знятому з салону літака, видно, як чоловік ходить по крилу і намагається видертися ще вище. Коли до нього підійшли поліцейські, порушник не втримався і впав на землю.

За даними CNN, чоловік заліз на літак авіакомпанії Alaska Airlines, який повинен був летіти в Портленд. Борт готувався до зльоту, коли пілот помітив людину, що прямувала до лайнера.

Як відзначили в пресслужбі аеропорту, поліцейські взяли чоловіка під варту і доставили в медичний заклад.

За інформацією місцевого каналу KSNV, слідчі вважають, що поведінка чоловіка може бути пов’язана з психічним розладом.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. # StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q

— Brooke Knight (@ SkipperBK13) December 12, 2020

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