В аеропорту Лас-Вегаса чоловік проник на злітну смугу та заліз на крило авіалайнера

На відео, знятому з салону літака, видно, як чоловік ходить по крилу і намагається видертися ще вище. Коли до нього підійшли поліцейські, порушник не втримався і впав на землю.

За даними CNN, чоловік заліз на літак авіакомпанії Alaska Airlines, який повинен був летіти в Портленд. Борт готувався до зльоту, коли пілот помітив людину, що прямувала до лайнера.

Як відзначили в пресслужбі аеропорту, поліцейські взяли чоловіка під варту і доставили в медичний заклад.

За інформацією місцевого каналу KSNV, слідчі вважають, що поведінка чоловіка може бути пов’язана з психічним розладом.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. # StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q

— Brooke Knight (@ SkipperBK13) December 12, 2020