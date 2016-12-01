В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіків, які намагалися вивезти українок до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На території аеропорту “Бориспіль” правоохоронці затримали уродженців Дніпра та Харкова, які планували вивезти двох жінок до Китаю для роботи в секс-індустрії. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
У жовтні 2016 року чоловіки підшукали кандидаток, 20-річну та 30-річну, для роботи у галузі проституції. Жінки погодились на такі умови, адже не мали постійної роботи та у них були матеріальні труднощі.
Зловмисники обіцяли жінкам заробітки у розмірі 70 доларів США за годину, але ті повинні були відпрацювати гроші, витрачені на виготовлення паспортів для виїзду за кордон та віз, оформлення проїзних документів та переїзд до Китаю.
Під час спроби переміщення жінок до Китаю у міжнародному аеропорту “Бориспіль” чоловіків затримали працівники харківської поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.