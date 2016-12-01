В аэропорту "Борисполь" задержали мужчин, которые пытались вывезти украинок в Китай

В октябре 2016 года мужчины подыскали кандидаток, 20-летнюю и 30-летнюю, для работы в области проституции. Женщины согласились на такие условия, ведь не имели постоянной работы и у них были материальные трудности.

Злоумышленники обещали женщинам заработки в размере 70 долларов США в час, но те должны были отработать деньги, потраченные на изготовление паспортов для выезда за границу и виз, оформление проездных документов и переезд в Китай.

При попытке перемещения женщин в Китай в международном аэропорту "Борисполь" мужчин задержали сотрудники харьковской милиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.