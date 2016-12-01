В аэропорту "Борисполь" задержали мужчин, которые пытались вывезти украинок в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На территории аэропорта "Борисполь" правоохранители задержали уроженцев Днепра и Харькова, которые планировали вывезти двух женщин в Китай для работы в секс-индустрии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В октябре 2016 года мужчины подыскали кандидаток, 20-летнюю и 30-летнюю, для работы в области проституции. Женщины согласились на такие условия, ведь не имели постоянной работы и у них были материальные трудности.
Злоумышленники обещали женщинам заработки в размере 70 долларов США в час, но те должны были отработать деньги, потраченные на изготовление паспортов для выезда за границу и виз, оформление проездных документов и переезд в Китай.
При попытке перемещения женщин в Китай в международном аэропорту "Борисполь" мужчин задержали сотрудники харьковской милиции.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.