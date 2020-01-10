В аеропорту "Бориспіль" затримали агресивного пасажира
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" за агресивну поведінку затримали уродженця Івано-Франківська, який прибув рейсом із Дубліна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Після посадки рейсу наш співвітчизник разом з усіма громадянами попрямував до лінії паспортного контролю. Чекаючи на оформлення він почав чіплятися до інших пасажирів та порушувати громадський порядок", - сказано у повідомленні.
Так, прикордонники відділу "Бориспіль" відвели чоловіка з лінії контролю, щоб заспокоїти та з'ясувати, чим спровокована його агресивна поведінка. Однак перебуваючи у режимній зоні він продовжував нецензурно лаятися та почав погрожувати військовослужбовцям. Після невдалих спроб його втихомирити, охоронці кордону були вимушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники не випустили з України чоловіка, який проходив оформлення на рейс до Дубаю через несплату аліментів. Через що чоловік почав себе агресивно поводитися та накинувся на прикордонників.