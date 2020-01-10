В аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира

"После посадки рейса наш соотечественник вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. Ожидании оформления он начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок", - сказано в сообщении.

Так, пограничники отдела "Борисполь" отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" пограничники не выпустили из Украины мужчину, который проходил оформления на рейс в Дубай из-за неуплаты алиментов. Из-за человек начал себя агрессивно вести себя и набросился на пограничников.