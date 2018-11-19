В аеропорту “Бориспіль” у іноземця знайшли радіоактивний годинник
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” 18 листопада під час оформлення рейсу до Туреччини на одного з пасажирів відбулось спрацювання стаціонарного комплексу “Янтар”, за допомогою якого відслідковується переміщенням радіоактивних матеріалів. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Прилад зреагував на громадянина В’єтнаму. Його прикордонники зупинили та здійснили перевірку”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДПСУ, виявилося, що спрацювання комплексу відбулось на старовинний годинник, який віз іноземець. За його словами, годинник було придбано у Києві з метою “подарувати батькові”.
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Наразі радіоактивний годинник вилучено встановленим порядком.
Нагадаємо, в пункті пропуску “Жуляни” під час здійснення прикордонного контролю авіарейсу із Білорусі, прикордонним нарядом виявлено валізу, на ручці якої містилася антиукраїнська символіка, а саме — георгіївська стрічка. Власнику валізи заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.