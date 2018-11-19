В аэропорту "Борисполь" у иностранца нашли радиоактивные часы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" 18 ноября во время оформления рейса в Турцию на одного из пассажиров состоялось срабатывание стационарного комплекса "Янтарь", с помощью которого отслеживается перемещение радиоактивных материалов. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Прибор среагировал на гражданина Вьетнама. Его пограничники остановили и провели проверку", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, оказалось, что комплекс сработал на старинные часы, который вез иностранец. По его словам, часы были приобретены в Киеве с целью "подарить отцу".
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Сейчас радиоактивные часы изъяты в установленном порядке.
Напомним, в пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которого была антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента. Владельцу чемодана запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.