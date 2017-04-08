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В аеропорту “Бориспіль” провели навчання щодо безпеки на Євробаченні

В аеропорту “Бориспіль” провели навчання щодо безпеки на Євробаченні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” у суботу відбулися командно-тактичні навчання з питань забезпечення безпеки та правопорядку під час міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як зазначається, під час навчань рятувальники ДСНС продемонстрували дії під час ліквідації умовної пожежі на території одного із терміналів аеропорту та відпрацювали питання гарантування пожежної безпеки під час прибуття та відбуття офіційних делегацій та відвідувачів пісенного конкурсу.

Правоохоронці, у свою чергу, узгодили дії щодо гарантування громадського порядку на території аеропорту та питання супроводження колон транспортних засобів, якими забезпечуватиметься перевезення офіційних делегацій. Крім того, було відпрацьовано дії представників поліції під час блокування натовпом офіційних делегацій.

Як зазначається, навчання відбулися  під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового. Участь у заході взяли перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький, командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров, голова Національної поліції Сергій Князев, а також керівництво Держприкордонслужби та підрозділів Нацполіції й міграційної служби.

Нагадаємо, в Україну приїде на Євробачення близько 20 тис. іноземців.

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

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