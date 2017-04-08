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В аэропорту "Борисполь" провели учения по безопасности на Евровидении

В аэропорту "Борисполь" провели учения по безопасности на Евровидении

Киев  •  УНН

 • 16294 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" в субботу состоялись командно-тактические учения по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время международного песенного конкурса "Евровидение", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как отмечается, во время учений спасатели ГСЧС продемонстрировали действия при ликвидации условного пожара на территории одного из терминалов аэропорта и отработали вопросы обеспечения пожарной безопасности во время прибытия и отбытия официальных делегаций и посетителей песенного конкурса.

Правоохранители, в свою очередь, согласовали действия по обеспечению общественного порядка на территории аэропорта и вопросы сопровождения колонн транспортных средств, которыми будет обеспечиваться перевозка официальных делегаций. Кроме того, были отработаны действия представителей полиции во время блокирования толпой официальных делегаций.

Как отмечается, учения состоялись под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового. Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров, председатель Национальной полиции Сергей Князев, а также руководство Госпогранслужбы и подразделений Нацполиции и миграционной службы.

Напомним, в Украину приедет на Евровидение около 20 тыс. иностранцев.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.

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