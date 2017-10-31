В аеропорту "Бориспіль" перекинулася вантажівка, постраждав водій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" перекинулася вантажівка. Постраждав водій. Про це на своїй сторінці в Facebook dtp.kiev, передає УНН.
"Аеропорт Бориспіль, термінал D. Перекинувся вантажівка, попередньо, - транспорт постачання аеропорту. Постраждав водій", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що на місці аварії працює патрульна поліція.
Нагадаємо, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під крило літака потрапила вантажівка.