В аэропорту "Борисполь" перевернулся грузовик, пострадал водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В терминале D международного аэропорта "Борисполь" перевернулся грузовик. Пострадал водитель. Об этом на своей странице в Facebook dtp.kiev, передает УНН.
"Аэропорт Борисполь, терминал D. Опрокинулся грузовик, предварительно, - транспорт снабжения аэропорта. Пострадал водитель",- говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на месте аварии работает патрульная полиция.
Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" под крыло самолета попал грузовик.