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В аеропорту Берліна обладнають наметовий табір для українців

В аеропорту Берліна обладнають наметовий табір для українців

Київ • УНН

 • 571041 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Берліні для українців, які прибуватимуть до столиці Німеччини у пошуках тимчасового прихистку у зв’язку з війною, розміщуватимуть у тимчасовому притулку в колишньому аеропорту Тегель. Загалом в аеропорту планується розмістити 3600 осіб. Про це повідомляє themayor.eu, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, колишній аеропорт використовувався як головний центр реєстрації осіб з України, які шукали прихистку в Німеччині після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді відкрили два термінали.

Уряд Берліну планує обладнати два великі намети на злітній трасі з обігрівачами на зиму. Також там відкрили третій термінал для реєстрації нових прибулих і створили 900 нових ліжок.

Однак за словами сенаторки Берліна з соціальних питань Каті Кіппінг, ситуація в країні напружена, а місця переповнені.

Вона зазначила, що пошук нового місця для людей, які шукають захисту у Німеччині, має стати головним пріоритетом. Намети в аеропорту обладнають до кінця місяця.

Доповнення

Уряд Швейцарії продовжив особливий статус українських біженців та програму підтримки до березня 2024 року.

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