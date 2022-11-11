В аеропорту Берліна обладнають наметовий табір для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Берліні для українців, які прибуватимуть до столиці Німеччини у пошуках тимчасового прихистку у зв’язку з війною, розміщуватимуть у тимчасовому притулку в колишньому аеропорту Тегель. Загалом в аеропорту планується розмістити 3600 осіб. Про це повідомляє themayor.eu, інформує УНН.
Деталі
Як зазначається, колишній аеропорт використовувався як головний центр реєстрації осіб з України, які шукали прихистку в Німеччині після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді відкрили два термінали.
Уряд Берліну планує обладнати два великі намети на злітній трасі з обігрівачами на зиму. Також там відкрили третій термінал для реєстрації нових прибулих і створили 900 нових ліжок.
Однак за словами сенаторки Берліна з соціальних питань Каті Кіппінг, ситуація в країні напружена, а місця переповнені.
Вона зазначила, що пошук нового місця для людей, які шукають захисту у Німеччині, має стати головним пріоритетом. Намети в аеропорту обладнають до кінця місяця.
Доповнення
Уряд Швейцарії продовжив особливий статус українських біженців та програму підтримки до березня 2024 року.