В аеропорту Берліна обладнають наметовий табір для українців

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Як зазначається, колишній аеропорт використовувався як головний центр реєстрації осіб з України, які шукали прихистку в Німеччині після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді відкрили два термінали.

Уряд Берліну планує обладнати два великі намети на злітній трасі з обігрівачами на зиму. Також там відкрили третій термінал для реєстрації нових прибулих і створили 900 нових ліжок.

Однак за словами сенаторки Берліна з соціальних питань Каті Кіппінг, ситуація в країні напружена, а місця переповнені.

Вона зазначила, що пошук нового місця для людей, які шукають захисту у Німеччині, має стати головним пріоритетом. Намети в аеропорту обладнають до кінця місяця.

Доповнення

Уряд Швейцарії продовжив особливий статус українських біженців та програму підтримки до березня 2024 року.