В аэропорту Берлина оборудуют палаточный лагерь для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Берлине для украинцев, которые будут прибывать в столицу Германии в поисках временного убежища в связи с полномасштабной войной, будут размещать во временном убежище в бывшем аэропорту Тегель. Всего в аэропорту планируется разместить 3600 человек. Об этом сообщает themayor.eu, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, бывший аэропорт использовался как главный центр регистрации лиц из Украины, которые искали убежища в Германии после начала полномасштабного российского вторжения. Тогда открыли два терминала.
Правительство Берлина планирует оборудовать две большие палатки на взлетной трассе с обогревателями на зиму. Также там открыли третий терминал для регистрации новых прибывших и создали 900 новых коек.
Однако по словам сенаторки Берлина по социальным вопросам Кати Киппинг, ситуация в стране напряженная, а места переполнены.
Она отметила, что поиск нового места для людей, ищущих защиту в Германии должен стать главным приоритетом. Палатки в аэропорту оборудуют до конца месяца.
Дополнение
Правительство Швейцарии продлило особый статус украинских беженцев и программу поддержки до марта 2024 года.