В аэропорту Берлина оборудуют палаточный лагерь для украинцев

Детали



Как отмечается, бывший аэропорт использовался как главный центр регистрации лиц из Украины, которые искали убежища в Германии после начала полномасштабного российского вторжения. Тогда открыли два терминала.

Правительство Берлина планирует оборудовать две большие палатки на взлетной трассе с обогревателями на зиму. Также там открыли третий терминал для регистрации новых прибывших и создали 900 новых коек.

Однако по словам сенаторки Берлина по социальным вопросам Кати Киппинг, ситуация в стране напряженная, а места переполнены.

Она отметила, что поиск нового места для людей, ищущих защиту в Германии должен стать главным приоритетом. Палатки в аэропорту оборудуют до конца месяца.

Дополнение

Правительство Швейцарии продлило особый статус украинских беженцев и программу поддержки до марта 2024 года.