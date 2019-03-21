В аеропортах Тбілісі і Батумі змінили правопис українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі змінили правопис українських міст. Йдеться про транскрипцію назв міст латинськими буквами, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".
У керуючій компанії міжнародних аеропортів Тбілісі та Батумі "ТАВ Джорджія" пояснили, що вони вже змінили назви, і на табло замість Kiev пишеться Kyiv, замість Kharkov- Kharkiv, замість Lvov-Lviv, а замість Odessa - Odesа, йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аеропорт Стамбула підтримав флешмоб та змінив написання Києва
Нагадаємо, у жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України разом з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочало онлайн кампанію #CorrectUA, котра має на меті популяризацію написання латинськими літерами назв міст, в тому числі столиці України- # KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdess.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аеропорт у Бухаресті підтримав флешмоб і змінив написання Києва
Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.