В аеропортах Москви скасовано близько 40 рейсів

Станом на 11.40 (за київським часом) в Домодєдово скасовано 7 рейсів, ще 5 рейсів затримано.

У Шереметьєво скасовано 30 рейсів, 7 затримано.

Раніше погодний центр "Фобос" повідомив про снігопад в Москві.

Як повідомляв УНН, літак А319 здійснив аварійну посадку у Владивостоці.