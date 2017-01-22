В аеропортах Москви скасовано близько 40 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Як мінімум 38 авіарейсів скасовані, ще 20 затримано в аеропортах Москви, в основному в Шереметьєво. Такі дані розміщені на порталі "Яндекс.Расписание", передає УНН.
Станом на 11.40 (за київським часом) в Домодєдово скасовано 7 рейсів, ще 5 рейсів затримано.
У Шереметьєво скасовано 30 рейсів, 7 затримано.
Раніше погодний центр "Фобос" повідомив про снігопад в Москві.
Як повідомляв УНН, літак А319 здійснив аварійну посадку у Владивостоці.