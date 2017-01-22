В аэропортах Москвы отменили около 40 рейсов

По состоянию на 11.40 (по киевскому времени) в Домодедово отменены 7 рейсов, еще 5 рейсов задержаны.

В Шереметьево отменили 30 рейсов, 7 задержаны.

Ранее погодный центр "Фобос" сообщил о снегопаде в Москве.

Как сообщал УНН, самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке.