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19:49 • 38499 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 107414 просмотра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144569 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В аэропортах Москвы отменили около 40 рейсов

В аэропортах Москвы отменили около 40 рейсов

Киев • УНН

 • 13069 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Как минимум 38 авиарейсов отменили, еще 20 задержаны в аэропортах Москвы, в основном в Шереметьево. Такие данные размещены на портале "Яндекс.Расписание", передает УНН.

По состоянию на 11.40 (по киевскому времени) в Домодедово отменены 7 рейсов, еще 5 рейсов задержаны.

В Шереметьево отменили 30 рейсов, 7 задержаны.

Ранее погодный центр "Фобос" сообщил о снегопаде в Москве.

Как сообщал УНН, самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке.

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