В аэропортах Москвы отменили около 40 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Как минимум 38 авиарейсов отменили, еще 20 задержаны в аэропортах Москвы, в основном в Шереметьево. Такие данные размещены на портале "Яндекс.Расписание", передает УНН.
По состоянию на 11.40 (по киевскому времени) в Домодедово отменены 7 рейсов, еще 5 рейсов задержаны.
В Шереметьево отменили 30 рейсов, 7 задержаны.
Ранее погодный центр "Фобос" сообщил о снегопаде в Москве.
Как сообщал УНН, самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке.