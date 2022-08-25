В 2022 році від COVID-19 померло мільйон людей. Одна третина населення світу залишається нещепленою - ВООЗ

Деталі

ВООЗ повідомила про майже 6,45 мільйона смертей з того часу, як вірус був вперше виявлений у Китаї наприкінці 2019 року.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус задався питанням, чи справді світ знаходиться на вершині пандемії, яка так далеко зайшла.

"Цього тижня ми переступили трагічну позначку в один мільйон зареєстрованих смертей цього року", - сказав він на пресконференції.

"Ми не можемо сказати, що вчимося жити з Covid-19, коли один мільйон людей померли від COVID-19 тільки цього року, коли ми перебуваємо в пандемії два з половиною роки і маємо всі інструменти, необхідні для запобігання цим летальним результатам. Ми просимо всі уряди активізувати свої зусилля щодо вакцинації всіх працівників охорони здоров'я, літніх людей та інших осіб, які наражаються на найбільший ризик, на шляху до 70-відсоткового охоплення вакцинацією всього населення".

Раніше голова ВООЗ озвучував цілі з вакцинації до кінця червня - планувалося охопити 70 відсотків населення Землі. Але 136 країн не змогли досягти мети, 66 з яких досі мають охоплення нижче 40 відсотків.

Гебрейєсус повідомив, що лише у 10 країнах охоплення щепленнями менше 10 відсотків, більшість із яких зіткнулися з надзвичайними гуманітарними ситуаціями.

"Одна третина населення світу залишається нещепленою, у тому числі дві третини медичних працівників та три чверті людей похилого віку в країнах з низьким рівнем доходу. Усі країни з будь-яким рівнем доходу повинні зробити більше для вакцинації тих, хто наражається на найбільший ризик, для забезпечення доступу до життєво важливих терапевтичних засобів, для продовження тестування та секвенування, а також для розробки індивідуальної, пропорційної політики для обмеження передачі та порятунку життів".

Доповнення

Агентство охорони здоров'я ООН повідомило про більш ніж 593 мільйони випадків коронавірусу за весь час пандемії.

Незважаючи на те, що показники тестування різко знизилися у багатьох країнах, цього року було зареєстровано близько половини цих випадків.

На варіант Omicron припадало 99 відсотків зразків вірусу, зібраних за останні 30 днів.

З них група BA.5 підваріантів Omicron залишається домінуючою у світі з 74 відсотками.