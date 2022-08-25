В 2022 году от COVID-19 умерло миллион человек. Одна треть населения мира остается непривитой - ВОЗ

Детали

ВОЗ сообщила о почти 6,45 миллионах смертей с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в Китае в конце 2019 года.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус задался вопросом, действительно ли мир находится на вершине пандемии, которая так далеко зашла.

"На этой неделе мы перешагнули трагическую отметку в один миллион зарегистрированных смертей в этом году", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы не можем сказать, что учимся жить с Covid-19, когда один миллион человек умерли от COVID-19 только в этом году, когда мы находимся в пандемии два с половиной года и имеем все инструменты, необходимые для предотвращения этих летальных исходов. Мы просим все правительства активизировать свои усилия по вакцинации всех работников здравоохранения, пожилых и других лиц, которые подвергаются наибольшему риску, на пути к 70-процентному охвату вакцинацией всего населения".

Ранее глава ВОЗ озвучивал цели по вакцинации до конца июня – планировалось охватить 70 процентов населения Земли. Но 136 стран не смогли достичь цели, 66 из которых до сих пор охватывают ниже 40 процентов.

Гебрейесус сообщил, что только в 10 странах охват прививками менее 10 процентов, большинство из которых столкнулись с чрезвычайными гуманитарными ситуациями.

"Одна треть населения мира остается непривитой, в том числе две трети медицинских работников и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода. Все страны с любым уровнем дохода должны сделать больше для вакцинации тех, кто подвергается наибольшему риск для обеспечения доступа к жизненно важным терапевтическим средствам, для продолжения тестирования и секвенирования, а также для разработки индивидуальной, пропорциональной политики для ограничения передачи и спасения жизней".

Дополнение

Агентство здравоохранения ООН сообщило о более чем 593 миллионах случаев коронавируса за все время пандемии.

Несмотря на то, что показатели тестирования резко снизились во многих странах, в этом году было зарегистрировано около половины этих случаев.

На вариант Omicron приходилось 99 процентов образцов вируса, собранных за последние 30 дней.

Из них группа BA.5 подвариантов Omicron остается доминирующей в мире с 74 процентами.