В 2014 році обмінний курс валют був відірваний від реальності - Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В 2014 році стан національної економіки та банківської системи був жахливим. Про це під час виступу в парламенті заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“Коли в 2014 році я прийшла до НБУ стан національної економіки та банківської системи був жахливим. Величезні макроекономічні дисбаланси, відірваний від реальності обмінний курс, суттєве фіскальне домінування, хвора банківська система, практично відсутній банківський нагляд, високий рівень кредитування пов’язаних осіб та непрозора структура власності, не ефективна процедура боротьби з відмиванням грошей тощо”, — розповіла В.Гонтарева.
Вона додала, що в 2014 році, в країні “одночасно поєдналися три кризи — макроекономічна, валютна та банківська”.
“Найстрашніше — наша країна перебувала у стані війни. Разом з частиною територій ми втратили майже 20% нашого ВВП та 30% валютної виручки. Це був дійсно руйнівний шторм”, — підкреслила В.Гонтарева.
Як повідомляв УНН, згідно з порядком денним, Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої.